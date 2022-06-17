В Естонії вперше знайшли “братську могилу” вояків СРСР, де насправді ніхто не похований

Дослідження братської могили радянських військових в естонському місті Отепяе виявило, що насправді поховання у цьому місці немає і монумент встановили символічно.
Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує сайт ERR.
Дослідження поховання ініціювала міська влада у співпраці з місцевим музеєм, комісією з поховань воєнних часів та міноборони.
Почалося з того, що спершу місто звернулося до комісії щодо переміщення останків похованих солдатів із центру міста на кладовище.
Пам’ятник встановили у 1957 році.
За радянської окупаційної влади стверджувалося, що у братській могилі поховано 34 осіб.
Директор військового музею Геллар Лілл сказав, що відкриття стало несподіванкою.
“Звичайна справа, коли офіційні дані про кількість похованих і фактична кількість людей у могилі не збігаються, але щоб поховання було суто пропагандистською вигадкою – таке в Естонії вперше”, – прокоментував він.
Мер Отепае Яанус Баркала каже, що старші люди з міста і раніше стверджували, що не пам’ятають, щоб у цьому місці була братська могила.
“Я радий, що міський простір зможе позбутися цього недоречного монумента”, – додав він.
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