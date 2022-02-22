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У Києві – Десятинна церква і Софійський собор, на місці Москви – болото: США відповіли Путіну щодо “створення України Леніним”

22/02/2022 19:48

Посольство Сполучених Штатів Америки в України опублікувало у твіттері фото з українськими церквами та болотом на місці Москви після слів президента Російської Федерації Володимира Путіна про “створення України Леніним”.

Як передає “Новинарня“, відповідний допис був опублікований у вівторок, 22 лютого.

На зображенні видно, що у 966 році у Києві була Десятинна церква, а на місці Москви тоді – болото. Наступна картинка – із зображенням Софійського собору, заснованого у 1011 році. У той же час на місці Москви також було болото.

1070 рік для Києва відзначився відкриттям Видубицього монастиря, у Москві – все ще болото.

Ситуація в Москві не змінилася і в 1108 році, однак у Києві того року збудували Михайлівський Золотоверхий монастир.

Нагадаємо, перед визнанням так званих “ДНР” і “ЛНР” президент РФ зачитав майже годинну промову, яка була присвячена Україні та її історії, яку глава Кремля трактує на свій фантазійний лад.
Путін послідовно наполягає, що Україну як державу начебто створив Володимир Ленін, а самій Україні більшовики щедро “нарізали” російських земель.

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