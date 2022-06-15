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“Щоб не дратувати Путіна”: Шольц відмовився від повної націоналізації німецького підрозділу Газпрому, – Bloomberg

15/06/2022 13:27

Канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу “Газпрому” Gazprom Germania.

Про це в вівторок, 14 червня, поінформувала агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Німецький канцлер вважає, що таке рішення “може роздратувати президента Росії Володимира Путіна” і призвести до припинення постачання російського газу.

Раніше на повній націоналізації підрозділу “Газпрому” наполягав міністр економіки Роберт Габек.

Уряд Німеччини вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління.

З 4 квітня нею  управляє Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA). Крім того, за даними Reuters і Spiegel, німецька влада хоче забезпечити Gazprom Germania багатомільярдною позикою – від ризиків можливого банкрутства. Може йтися про суму у 9-10 млрд євро.

Група Gazprom Germania володіє в Німеччині сховищем газу та має глобальну торгову команду з філіями у Лондоні та Сінґапурі.

Як зазначає “Радіо Свобода”, 1 квітня “Газпром” припинив участь у Gazprom Germania та всіх її активах.

Росія запровадила санкції проти закордонних “дочок” “Газпрому” 11 травня. Тоді ж віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що колишні дочірні підприємства російської компанії перестали отримувати газ.

Нагадаємо, на початку червня комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що блок розробив план заміщення російського газу.
ЄС імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів газу на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів через імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 мільярдів через наявні трубопроводи, 25 буде компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричні панелі. Також можливе відновлення вугільних електростанцій.

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