Міллі: 60 українців завершили навчання на HIMARS, а загалом – понад тисячу

Українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. Загалом американці за останній час навчили поводженню з озброєнням понад тисячу українців.
Про це за підсумками засідання третьої контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє “Європейська правда”.
“До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України”, – сказав він.
Генерал Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання:
Як інформувала “Новинарня“, президент США Джо Байден 15 червня провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським та заявив про виділення Києву 1 мільярда доларів безпекової допомоги.
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