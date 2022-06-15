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Міллі: 60 українців завершили навчання на HIMARS, а загалом – понад тисячу

15/06/2022 22:19

Українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. Загалом американці за останній час навчили поводженню з озброєнням понад тисячу українців.

Про це за підсумками засідання третьої контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє “Європейська правда”.

“До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України”, – сказав він.

Генерал Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання:

  • 420 українців – на гаубицях М777,
  • 300 українців – на самохідних гаубицях М109,
  • 129 українців – на бронетранспортерах М113,
  • 100 – на безпілотниках,
  • 60 – на HIMARS.

Як інформувала “Новинарня“, президент США Джо Байден 15 червня провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським та заявив про виділення Києву 1 мільярда доларів безпекової допомоги.

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