Міллі: 60 українців завершили навчання на HIMARS, а загалом – понад тисячу

Українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. Загалом американці за останній час навчили поводженню з озброєнням понад тисячу українців.

Про це за підсумками засідання третьої контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє “Європейська правда”.

“До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України”, – сказав він.

Генерал Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання:

420 українців – на гаубицях М777,

300 українців – на самохідних гаубицях М109,

129 українців – на бронетранспортерах М113,

100 – на безпілотниках,

60 – на HIMARS.

Як інформувала “Новинарня“, президент США Джо Байден 15 червня провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським та заявив про виділення Києву 1 мільярда доларів безпекової допомоги.

Читайте також:

MLRS і HIMARS: у чому відмінність від російських РСЗВ та чи стануть вони “вундерваффе”

Українські військові почали опановувати HIMARS, – ЗМІ