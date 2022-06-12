У Сєвєродонецьку нацгвардієць збив безпілотник росіян із ПЗРК “Ігла”

На Луганщині боєць Національної гвардії України знищив російський БПЛА пострілом із переносного зенітного ракетного комплексу.
Про це в неділю, 12 червня, повідомляє пресслужба НГУ.
“У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК “Ігла” збив російський безпілотник “Орлан-10″.
Нацгвардійці спільно із ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі”, – розповіли в Нацгвардії.
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