У Сєвєродонецьку нацгвардієць збив безпілотник росіян із ПЗРК “Ігла”

Відмова від російських і білоруських ліків не спричинить дефіциту, – МОЗ

Ухвалений нещодавно закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, виготовлені в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках, зокрема й дефіциту інсуліну. Про це повідомив...