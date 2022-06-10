Десантник 95-ї бригади з ПЗРК Starstreak збив уже 9 ворожих цілей

Молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив вже дев’ять засобів повітряної розвідки противника. У ЗСУ він вважається одним із найрезультативніших зенітників.
Про це у п’ятницю, 10 червня, повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
“На особистому рахунку цього молодого десантника – вже дев’ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели корегування артилерійського вогню в режимі онлайн по українських позиціях”, – йдетьс в повідомленні.
“Його британський ПЗРК “Starstreak” назавжди “приземляє російських пташок” на землю, перетворюючи дороге обладнання на металобрухт. А артилерія російських окупантів залишається “без очей”.На досягнутому результаті десантник не зупиняється й продовжує постійно підвищувати свою бойову майстерність”, – додають у КДШВ.
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