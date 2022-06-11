Україна стала для Путіна “особистим В’єтнамом”, він прямує до відчутної поразки, – адмірал США

Адмірал Джеймс Ставрідіс

Американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що Україна стала для Путіна “особистим В’єтнамом”, і Росія прямує до відчутної поразки у невдалій загарбницькій війні.

Про це високопоставлений у минулому офіцер написав у статті для журналу Time, що вийшла 9 червня.

Те, що мало стати для Росії блискавичною перемогою, обернулося в’язкою, складною та негарною війною із поразкою в кінці. От тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись Штати. Місцеве населення у В’єтнамі нерідко вітало американців, а в Україні Росію ненавидять. Також Україні постачають зброю десятки країн, тоді як комуністичному Вʼєтконгу допомагав здебільшого один Радянський Союз, – пише Ставрідіс.

До того ж СРСР був не надто багатим, тоді як партнери України – найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це є передумовами для того, що і для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою – тільки швидше, ніж це було для США у В’єтнамі, наголосив аналітик.

“Втрати також швидко зростають, як для російських солдатів, так і для їхньої техніки. Достовірні оцінки показують, що число загиблих росіян наближається до 20 тисяч – приголомшливе число, що майже втричі більше, ніж США втратили за 20 років постійних воєн. Затоплення чорноморського флагмана, крейсера “Москва”, стало ножем у саме серце російського флоту. Більше тисячі російських танків знищені. Цей рівень втрат не дає Путіну поставити Росію на повне воєнне положення, що з часом вплине на його положення вдома, незалежно від його контролю над ЗМІ”, – вважає адмірал.

“Нарешті, стратегічні комунікації працюють проти Путіна. Президент Зеленський зарекомендував себе майстром-комунікатором, легко зламавши російський наратив про повалення “нацистського режиму” в Києві. З часом навички Зеленського у просуванні справи своєї нації зміцнять його справу”, – пише американський військовик.

На щастя для Києва, ціна підтримки українців, на тлі величезних розмірів західних економік, досить мала – у порівнянні з мільярдами щодня, що закачувалися в Афганістан та Ірак на піку операцій, зазначає Ставрідіс.

Найбільш ймовірним напрямком дій Путіна він вважає захоплення якомога більшої території, перш ніж його зупинять обсяги вбитих росіян, знищеного озброєння, наслідки санкцій і міжнародної ганьби. Як стратегія виходу з цього, припускає Ставрідіс, Путін сподівається, що Захід змусить український народ погодитися на перемир’я, яке дає Росії де-юре контроль над 20% території України.

“На даний момент це здається малоймовірним, враховуючи всі воєнні злочини РФ та енергійний опір українців. Обидва ці фактори будуть посилюватися в найближчі місяці. Путін має на руках погану карту та, як і США у В’єтнамі, прямує до відчутної поразки. Час не на його боці”, – робить висновок Джеймс Ставрідіс.

Довідка

Джеймс Ставрідіс, 67 років. Адмірал у відставці, доктор права і дипломатії. Віце-голова з глобальних питань The Carlyle Group, голова опікунської ради Фонду Рокфеллера.

Був головнокомандувачем збройних сил США в Європі, головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2009—2013 рр., перед тим – головнокомандувачем Південного командування збройних сил США (у 2006—2009 рр.).

У 2016 році його називали одним із можливих кандидатів у віцепрезидента США від Демократичної партії.

Ставрідіс співавтор книжки “2034: Роман наступної світової війни”, автор книжки “Ризикнути всім: дев’ять конфліктів і горнило рішення”.

Читайте також:

Глава розвідки США каже, що Путін готується до затяжної війни