Німеччина нарешті має прислати Україні першу важку зброю – гаубиці PzH 2000

Гаубиця Panzerhaubitze 2000. Ілюстративне фото

Німеччина має намір поставити Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 орієнтовно 22 червня, а згодом – САУ Gepard.

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю НВ 10 червня.

Посол зазначив, що, попри обіцянки, ФРН досі не доставила в Україну жодної одиниці важкої зброї.

“Станом на сьогодні, на 105-й день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки – щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки – жодної не було поставлено до України”, – сказав Мельник.

Посол зазначив, що ближчим часом очікується реалізація щонайменше двох обіцянок щодо поставок важкої зброї з Німеччини.

“Сім самохідних гаубиць, які будуть передані нам, – ми ці системи отримаємо десь 22 червня”, – зазначив Мельник.

За його словами, пізніше очікується поставка для ЗС України самохідних артилерійських установок Gepard.

“Це теж стара зброя. 30 одиниць. 15 [одиниць САУ] Gepard – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня. Тобто лише два рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації”, – розповів посол.

Panzerhaubitze 2000 — німецька 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998 року. Має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних зарядів плюс систему наземної навігації.

Gepard — німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. Вироблялась компанією Krauss-Maffei з середини 1970-х років. Основним озброєнням зенітної артустановки “Гепард” є пара 35-мм гармат Oerlikon KDA L/90. Гармати встановлені ззовні на башті САУ.

Нагадаємо, 6 травня у міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні.

11 травня ЗМІ повідомляли, що Німеччина почала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000, воно мало тривати 40 днів. Писали, що Німеччина та Нідерланди планують передати Україні таких 12 самохідних гаубиць.

Як відомо, польські САУ “Краб” уже на фронті.

Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

Франція надала партію самохідних гаубиць Caesar, які вже воюють на Сході, і голова МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція надасть Україні додаткову партію таких установок.

При цьому Німеччина обіцяє різні варіанти та схеми постачання Україні важких озброєнь, але щоразу має пояснення, чому ця поставка має відбутися пізніше.

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