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У РФ різко зросла кількість скарг Путіну на міноборони через війну та зниклих безвісти

10/06/2022 11:00

За чотири місяці 2022 року до адміністрації президента Російської Федерації надійшло 1,2 мільйона скарг на міністерство оборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.

Про це в п’ятницю, 10 червня, інформує російське видання “Важниє історії”.

“У 2022 році кожна четверта скарга в АП була пов’язана з війною: на міноборони скаржилися більше, ніж за останні 6 років”, – йдеться в повідомленні.

Видання “Важливі історії” зазначає, що скарги президенту стали єдиним способом дізнатися щось про зниклих військових та висловити невдоволення війною – згідно з російським законодавством, “переслідування громадянина у зв’язку з його зверненням забороняється”.

Найбільше скарг на Міноборони надійшло у квітні 2022 року – майже 624 тисячі (це більше, ніж за 3 попередні місяці разом узяті, – “Н”).

На думку політолога Івана Преображенського, квітень став переломним моментом для тих людей, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати в Україну, адже “розкрилася правда”.

Це сталося тому, що перший етап війни Росія програла – не спромоглася окупувати ні Київ, ні Чернігів, ні інші великі міста центру та північного сходу України.

Російські війська були змушені відійти для переформування, і тоді у солдатів з’явився зв’язок зі своїми рідними.

Крім того, видання зазначає, що з кінця березня новини про масову загибель російських солдатів в Україні почали просочуватися навіть через держпропаганду.

Це призвело до того, що теми скарг на міноборони РФ різко змінилися.

Якщо до 2022 року в топі були питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії, військові поховання та служба за контрактом, то тепер росіяни стали скаржитися на роботу військкоматів, пошук полонених та зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом чи звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну.

Спочатку родичі військових зверталися до частин та до командування, але всі ці запити не працювали.

Як приклад, видання наводить історію з затонулим крейсером “Москва”, командування якого повністю приховувало і, судячи з усього, досі приховує дані про постраждалих і загиблих.

Коли міноборони припинило відповідати на запити рідних військовослужбовців, росіяни почали шукати допомоги у президента. Тільки за квітень Путіну надійшло 41 666 скарг на відсутність допомоги у пошуку військовополонених та зниклих безвісти.

Також росіяни скаржилися на роботу військкоматів (більше 83 тисяч разів) – зокрема на те, що у військкоматах “відбувається те саме, що й за радянських часів: усіх хворих визнають здоровими та придатними, дають повістки та намагаються відправити у військові частини”.

Журналісти зазначають, що скарги до адміністрації президента навряд чи принесуть результат.

Вони проаналізували загальну кількість звернень до Путіна, які стосуються міноборони РФ. З 2016 року відомство відповідало задовільно в середньому лише на 3% з них.

Політолог Преображенський вважає, що Путіну бояться повідомляти про велику кількість цих звернень.

“Це людина, яка особисто відповідальна за війну, саме вона її й розв’язала. Скаржитися йому на нього ж – справа безглузда”, – підсумував Преображенський.

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