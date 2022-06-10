На Донбасі воїни ЗСУ знищили склад із боєприпасами, по 4 ворожі танки й БПЛА

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил на Донбасі з початку доби відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це у вечірньому зведенні повідомив пресцентр ООС.

Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 4 танки;

• 2 артилерійські системи;

• 11 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили в небі українського Донбасу 4 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, – зазначено у зведенні.

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