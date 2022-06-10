Росіяни продовжують закріплюватися в районі Святогірська, – ГШ

Російські окупаційні війська продовжують закріплюватися в районі Святогірська Донецької області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у п’ятницю, 10 червня.
“На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що на цьому напрямку противник проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.
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