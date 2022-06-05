57 омбр знищує цілі противника в Сєвєродонецьку. ВІДЕО

57-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка показала на відео прицільне ураження техніки та позицій противника під час боїв у місті Сєвєродонецьк Луганської області.
Сюжет з цього приводу новокаховська бригада оприлюднила в неділю, 5 червня.
Коригування точного вогню по цілях між житловими будинками ведеться за допомогою дрона.
Зазначається, що в результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника.
Переходьте за посиланням “Дивіться на Facebook”:
Читайте також:
59-та бригада показала ювелірне ураження техніки ворога
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!