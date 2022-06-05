57 омбр знищує цілі противника в Сєвєродонецьку. ВІДЕО

57-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка показала на відео прицільне ураження техніки та позицій противника під час боїв у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Сюжет з цього приводу новокаховська бригада оприлюднила в неділю, 5 червня.

Коригування точного вогню по цілях між житловими будинками ведеться за допомогою дрона.

Зазначається, що в результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника.

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