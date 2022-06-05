59-та бригада показала ювелірне ураження техніки ворога

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка знищує орків разом із їхньою технікою.
Про це повідомляють пресслужба підрозділу та ОК “Південь”, поширюють відео серії прицільних уражень бронетехніки противника.
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