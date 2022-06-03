Чи можливий у Росії рух протесту проти війни з Україною

Горить ще один російський військкомат

Одні скажуть – ніякого протестного руху проти війни з Україною в РФ немає, там залякана, тупа біомаса, яка не здатна думати, аналізувати та бажати кращого існування. І в буде правий.

Більшість населення Росії думає та живе так, як її налаштує “зомбоящик”. Частина цієї отари за все своє життя не виїжджала за межі району чи області і не здогадується, що можна жити по-іншому, без поклоніння цареві, з туалетами в будинках, асфальтованими дорогами в селах, їздити відпочивати в інші країни, мати свободу слова і право голосу… А якщо і здогадується, то не вважає себе гідним такої участі. Адже путінський режим у продовження комуністичного й царського зацементував росіян як безправних кріпаків та п’яниць.

Але є невелика, та інша частина росіян. Навіть не так. Інша частина тих, хто населяє територію, що називається Росія. Це люди, які ще вміють аналізувати, прогнозувати, думати. Люди, які не хочуть бути зовсім безправними рабами, не хочуть бути похованими під уламками кремлівського режиму, не хочуть умирати за пришелепкуватого царя.

Саме ці люди є протестним потенціалом, який теоретично може вплинути на зміну режиму в Росії.

Одним із проявів цього протестного руху є підпали військових комісаріатів в РФ. Останнім часом у Росії підпалили щонайменше дев’ять військкоматів.

“Дев’ять військкоматів підпалили в Росії за останні тижні, і в цьому є раціональність. Люди думають, що спаливши його, можна буде не йти воювати. І це показує частину настроїв людей. Це і знищення документів, і прояв протестного руху проти війни”, – зазначив в ефірі проєкту “1+1” “Нічна Варта” редактор “Нова газета. Європа” Кирило Мартинов.

А від початку повномасштабної війни проти України в РФ зафіксовано не менше 12 випадків підпалів військкоматів, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Звісно, самими підпалами, до того ж точковими, зупинити путінську машину зсередини не можна. Сто днів показали, що спроби організувати масовий протест цивільного населення РФ проти війни провалилися. Більшість росіян підтримують злочинну політику Путіна і дії його армії в Україні. А та невелика частка, що думає інакше, зацькована й не готова вступати в конфлікт з державою. Утім, перші ознаки бунту таки з’явилися. Причому в лавах потенційних військовослужбовців ЗС РФ.

На країну-агресора впливають її поразки на українському фронті. Якщо бойові дії триватимуть із таким самим напруженням, то армія Путіна може втекти з півдня і сходу України так само, як утекла з Київщини та Чернігівщини, вважає російський опозиціонер, соціолог Ігор Ейдман.

Також Ейдман зазначив, що заворушення в Росії будуть можливі, коли Путін втратить статус “пахана” і путінським режимом уже не залякаєш маси.

Що ж, почекаємо. І будемо прискорювати кінець Росії ударами по загарбниках.

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