Президент надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову: що з ним не так

Російський журналіст і блогер Олександр Невзоров отримав громадянство України.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в телеграмі.

“Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною. Спасибі, Олександре та Лідіє, за вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації”, – написав він.

Згодом цю інформацію ВВС підтвердив інший радник глави МВС Віктор Андрусів.

Сам Олександр Невзоров так прокоментував отримання українського паспорта: “Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити”.

“Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву”, – написав він.

Він заявив, що якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора.

“Так, стати поряд із тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в ряд розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я встаю на бік жертви”, – додав він.

І подякував за громадянство.

“Я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце”, – написав Невзоров.

Від довіреної особи Путіна до “Слава Україні”

63-річний Невзоров російський журналіст та телеведучий, як військкор висвітлював події в “гарячих точках” – Придністров’ї, Югославії, країнах Балтії, Карабасі, Чечні, Іраку.

Відомий своєю програмою “600 секунд”, яка виходила спершу на телебаченні СРСР, а потім у РФ.

У 1993-2007 роках був депутатом Держдуми Російської Федерації.

Його неоднозначна репутація в Росії пов’язана з роботою на телеканалі “ГРТ”, який у 1990-ті роки контролював олігарх Борис Березовський. Серед іншого Невзоров виправдовував дії радянських силовиків у країнах Балтії (згодом він начебто змінив ці погляди).

В 2012 році на виборах президента Росії був довіреною особою Володимира Путіна.

Останніми роками був відомий, здебільшого, як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ, активно веде свій YouTube канал, де різко критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами “Слава Україні”.

У 2015 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Невзоров заявляв: “У мене немає національності. З росіян я написав заяву про вихід після українських подій. Я непитущий, невіруючий і на балалайці грати не вмію — який з мене росіянин?”.

22 березня російський Слідчий комітет відкрив справу проти Олександра Невзорова за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Тоді він розповідав про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі на Донеччині. Ще раніше його назвали “іноагентом”.

“Тільки-но литовці за кілька днів збирають нам на “Байрактар”. Народ підрахував, там сума вийшла така, ніби кожен громадянин країни скинувся по кілька євро.

В ці ж дні ми дізнаємося, що “за особливі заслуги” українське громадянство надано вибл*дкові, який в Литві вважається військовим злочинцем, чим дуже пишається досі”, – написав у фейсбуці громадський діяч, капітан ЗСУ Віктор Трегубов.

“Чи може Невзоров отримати наше громадянство в якості жесту доброї волі, враховуючи, що наразі він робить усе для руйнації путінського режиму? Теоретично так, бо він є де-факто солдатом інформаційного фронту на нашому боці.

сприйняти таке рішення тільки після того, як наше громадянство отримають тисячі бійців фронту безпосереднього! Деякі росіяни, білоруси, чеченці, інгуші, дагестанці і навіть афганці воюють на нашому боці з 2014 року. І не можуть навіть отримати в Україні політичного притулку”, – Сергій Висоцький. Але! Я готовий, як наше громадянство отримають тисячі бійців фронту безпосереднього! Деякі росіяни, білоруси, чеченці, інгуші, дагестанці і навіть афганці воюють на нашому боці з 2014 року. І не можуть навіть отримати в Україні політичного притулку”, – вважає журналіст

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