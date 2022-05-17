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Головний рабин Києва та України вирішив отримати українське громадянство

17/05/2022 21:00
Народжений у США президент Об’єднання юдейських релігійних організацій України рабин Яків Дов Блайх після 32 років життя в Україні вирішив отримати українське громадянство і планує наступного тижня розпочати відповідну процедуру.

Про це Дов Блайх повідомив в інтерв’ю Радіо НВ.

“Я про це (отримання українського громадянства – ред.) думав і раніше, але те, що зараз відбувається в Україні, дало мені поштовх, щоб вирішити це питання… Я не знаю, наскільки це можливо у часи війни, але дуже сподіваюсь, що у мене буде можливість почати уже зараз. Я вже розмовляв з адвокатами і людьми, які можуть мені допомогти у вирішенні цього питання. Наступного тижня я буду в Україні і сподіваюсь, що ми почнемо цей процес”, – сказав Дов Блайх.

На його думку, це буде дуже сильна заява про те, що Україна має майбутнє, є демократичною країною і місцем, де «навіть американець може добре жити і добре почуватися».

“Я виріс у США, живу і працюю в Україні вже 32 роки, але все одно я американець. Але я ще й патріот України, дуже залюблений у неї стільки років, скільки я тут працюю і живу. Мені здається, що (українське – ред.) громадянство – це той крок, який треба зробити”, – зазначив головний рабин Києва та України.

Яків Дов Блайх народився 19 жовтня 1964 року в Нью-Йорку, є громадянином США. Богословську освіту здобув у США та Ізраїлі, у 2005 році закінчив бізнес-школу Гарвардського університету за спеціальністю «Управління недержавними неприбутковими організаціями».

У 1989 році переїхав із сім’єю в Україну, в 1990 році призначений на посаду головного рабина Києва та України. Наприкінці 1992 р. заснував Об’єднання юдейських релігійних організацій України.

Одружений, має восьмеро дітей.

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