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Рада спростила отримання громадянства для тих, хто воював за Україну

14/12/2021 11:30

Верховна Рада спростила набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

За проєкт закону №5630 у другому читанні проголосували 285 народних депутатів під час засідання у вівторок, 14 грудня, пише “Українська правда”.

Цим документом вносять зміни до закону “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Законопроєкт спрямований на реалізацію указу президента від 13 серпня 2019 року “Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання” (№594/2019).

У першому читанні його ухвалили 2 листопада цього року.

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