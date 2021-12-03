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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про подвійне громадянство

03/12/2021 10:09

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які, зокрема, дозволяють множинне громадянство й встановлюють відповідальність за його приховування для посадовців.

Як передає Deutsche Welle в п’ятницю, 3 грудня, відповідні документи вже зареєстровані та опубліковані на сайті парламенту.

Вони не містять прямих згадувань про множинне громадянство. Однак там немає формулювань, які це забороняють.

У законопроєкті №6368 йдеться про порядок набуття та припинення громадянства України. У ньому йдеться, що для іноземців або осіб без громадянства умовами прийняття до громадянства України є “подання декларації про визнання громадянином України або зобов’язання припинити іноземне громадянство, або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або декларації про відсутність іноземного громадянства”.

“Якщо громадянин України набув громадянство іноземної держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України”, – йдеться у документі.

У пресслужбі офісу президента зазначили, що цей законопроєкт актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв’язанні питань громадянства України.

“Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства”, – заявив Зеленський.

Обмеження на зайняття посад

Президент також подав до парламенту законопроєкт №6371, яким пропонується встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави.

Ще один проєкт закону – №6370 – пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Відповідальність за приховування громадянства

Також до парламенту подано проєкт закону №6372, яким пропонується встановити адміністративну відповідальність у розмірі до 1 700 гривень за несвоєчасне подання декларації про наявність або відсутність іноземного громадянства. Теж пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення недостовірних відомостей про іноземне громадянство у розмірі до 85 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

“Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав”, – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього, він вніс законопроєкт “Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства” (№6369). Він визначає засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Зеленський на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку під час робочого візиту до США пообіцяв запровадити подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

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Україна

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які, зокрема, дозволяють множинне громадянство й встановлюють відповідальність за його приховування для посадовців. Як передає Deutsche Welle в п’ятницю, 3...

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