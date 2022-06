Туреччина безкоштовно надасть Україні “Байрактар”, на який збирали кошти в Литві

Туреччина безкоштовно надасть безпілотник “Байрактар”, на який для України збирали кошти литовці.

Про це в твіттері у четвер, 2 червня, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася надати “Байрактар”, на яких Литва збирала кошти, безкоштовно! Це неймовірно!” – написав він.

Зібрані литовцями гроші підуть на закупівлю необхідних для безпілотника боєприпасів, а решту використають для підтримки України.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022