“Вбивця російської армії”: у Литві за три дні зібрали 5 млн. євро на “Байрактар” для ЗСУ

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас у рекордний термін зібрав 5 мільйонів євро на військовий безпілотник Bayraktar для Збройних сил України: краудфандингова кампанія мала тривати три тижні, але всю суму було зібрано за три з половиною дні.

Збір коштів під хештегом #bayraktarasUkraina почався 25 травня з допису Тапінаса у фейсбуці.

“Міноборони Литви та Туреччини дали зелене світло, про це заявив сам виробник. І тепер лише одне слово звучить у моїй голові – “Байрактар”. Кинджал українських солдатів уночі. Вбивця російської армії”, – написав ведучий.

Він також наголошував, що завдяки цій кампанії Литва не лише купує для України легендарний військовий безпілотник, а й привертає увагу світової спільноти, показуючи їй приклад, піднімає бойовий дух українців та демонструє, як литовці підтримують український народ.

До кампанії збору коштів долучилося багато відомих людей. Ініціативу “Байрактар для України” підтримали на своїх сторінках у соцмережах попередня президентка Литви Даля Грибаускайте, чинний глава держави Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас та інші.

26 травня на підтримку ініціативи провели спеціальний ефір за участі литовських високопосадовців та посла України в Литві Петра Бешти, який заявив, що це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають кошти на щось подібне.

За словами автора ініціативи Тапінаса, більшість внесків становили внески від кількох до 500 євро. Кошти жертвували люди найрізноманітніших статків, роду занять, віку тощо.

Уже на другий день кампанії зібрана сума перетнула позначку в 3 мільйони, а на початок третьої доби – 4 мільйони євро.

Вдень у суботу, 28 травня, Андрюс закликав людей активізуватися, щоб закрити збір до кінця доби, під час вечірнього ефіру на підтримку кампанії.

І до кінця цього ефіру було зібрано 5 074 037 євро.

5 million Eur. for Bayractar for @Ukraine. We did it in 3 days! ✌

Most donations of crowdfunding were small, between 10-500 €. #Lithuania #StandWithUkraine 🇺🇦#Proud2beLithuanian pic.twitter.com/fq0P4QZTcl

— #Lithuania 🇱🇹 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Lithuania) May 28, 2022