IT-спільнота зібрала $1 млн на “літачок” для ЗСУ менш ніж за добу

Менш ніж за добу українська ІТ-спільнота зібрала 30 мільйонів гривень (1 мільйон доларів США) на придбання суперсучасного комплексу безпілотних літальних апаратів для Збройних сил.

Про це “Новинарні” повідомили у спільноті програмістів Dou.ua, якій належить ініціатива збору коштів.

“6 травня о 9:04 ранку ми анонсували ініціативу “ІТ-спільното, купимо армії «літачок»?” А сьогодні, 7 травня, о 9-й ранку збір коштів уже завершено. За 24 години ми зібрали 30 мільйонів гривень!” – зазначається в повідомленні.

Трохи цифр:

16 501 транзакцію було зроблено (дехто робив оплати кілька разів);

було зроблено (дехто робив оплати кілька разів); 150 000 гривень – сума найбільшої пожертви, 1 гривня – найменшої;

– сума найбільшої пожертви, – найменшої; 2 000 гривні – середня транзакція.

Всі оплати йшли відразу на рахунок фонду “Повернись живим”.

Як писала “Новинарня“, збір коштів було оголошено на сучасний комплекс українського виробництва PD-2. У нього входять два літаки та автомобіль, оснащений тепловізійними камерами та іншими технологічними “бонусами”. Комплекс застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження.

До речі, 10 травня керівник відділу фонду “Повернись живим” Андрій Римарук детально розповість про те, яка роль безпілотників на війні, на що здатний PD-2 та чому цей комплекс так дорого коштує, а також відповість на інші запитання по цій темі.

Ефір — на YouTube-каналі DOU: вівторок, 10 травня, о 19:00.

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