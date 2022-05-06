Home / Війна / IT-спільнота купує “літачок” для ЗСУ: в перший же день зібрали понад 25 млн грн

IT-спільнота купує “літачок” для ЗСУ: в перший же день зібрали понад 25 млн грн

06/05/2022 23:39

Українська ІТ-спільнота збирає кошти на придбання суперсучасного комплексу безпілотних літальних апаратів для Збройних сил, і за перший же день зібрала понад 25 мільйонів гривень (із необхідних 30 мільйонів).

Про це повідомляє сайт Dou.ua, на якому оголошено збір коштів.

“Правда, вже дуже хочеться перемогти? Давайте наближати день нашої перемоги! Як? Наприклад, можна придбати для українських військових новий і сучасний комплекс PD-2!

Це — комплекс із двох літаків і автомобіля, оснащений тепловізійними камерами та іншими “ніштяками” (бонус: українського виробництва). Застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. Коротше, потужний літачок, який допоможе нашим військовим знищити окупанта і звільнити Україну. Такого в армії ще ніхто не закуповував”, – наголошується в повідомленні.

Необхідно зібрати 1 мільйон доларів (або 30 мільйонів гривень) для фонду “Повернись живим”, які придбають цей БПЛА і передадуть за призначенням.

Збір коштів було оголошено вранці п’ятниці, 6 травня.

А вже станом на 23:35 того ж дня було зібрано 25 мільйонів 324 тисячі 913 гривень.

Долучитися до пожертв можна за посиланням.

Читайте також:
Фонд “Повернись живим” підписав угоду на виробництво БПЛА “Лелека-100” на ₴45 млн

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Одещина запроваджує ще одну довгу комендантську годину

В Одесі та Одеській області із 8-го по 10 травня запроваджено подовжену комендантську годину. Про це ввечері 6 травня повідомила пресслужба ОВА. “Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse