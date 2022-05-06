IT-спільнота купує “літачок” для ЗСУ: в перший же день зібрали понад 25 млн грн

Українська ІТ-спільнота збирає кошти на придбання суперсучасного комплексу безпілотних літальних апаратів для Збройних сил, і за перший же день зібрала понад 25 мільйонів гривень (із необхідних 30 мільйонів).

Про це повідомляє сайт Dou.ua, на якому оголошено збір коштів.

“Правда, вже дуже хочеться перемогти? Давайте наближати день нашої перемоги! Як? Наприклад, можна придбати для українських військових новий і сучасний комплекс PD-2!

Це — комплекс із двох літаків і автомобіля, оснащений тепловізійними камерами та іншими “ніштяками” (бонус: українського виробництва). Застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. Коротше, потужний літачок, який допоможе нашим військовим знищити окупанта і звільнити Україну. Такого в армії ще ніхто не закуповував”, – наголошується в повідомленні.

Необхідно зібрати 1 мільйон доларів (або 30 мільйонів гривень) для фонду “Повернись живим”, які придбають цей БПЛА і передадуть за призначенням.

Збір коштів було оголошено вранці п’ятниці, 6 травня.

А вже станом на 23:35 того ж дня було зібрано 25 мільйонів 324 тисячі 913 гривень.

Долучитися до пожертв можна за посиланням.

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