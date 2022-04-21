Фонд “Повернись живим” підписав угоду на виробництво БПЛА “Лелека-100” на ₴45 млн

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Фонд допомоги армії “Повернись живим” підписав угоду на виробництво 25 комплексів “Лелека-100”, її вартість оцінюють в близько 45 мільйонів гривень.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомив голова правління фонду “ПЖ” Тарас Чмут.

До початку повномасштабного вторгнення одним з головних безпілотників української армії який працював у взаємодії з артилерією був український комплекс “Лелека-100”, виробництва дніпровської компанії “ДеВіро”.

“Це БПЛА, який перебуває в ніші батальйон/бригада та може ефективно забезпечувати з повітря роботу засобів враження бригадного рівня — САУ 2с1 «Гвоздика», 2с3 «Акація», РСЗВ БМ-21 «Град» тощо. Це комплекс, який за багато років експлуатації та виробництва «вилизаний» від «дитячих хвороб», на нього є чимало екіпажів з багаторічним досвідом роботи, тактика його застосування відточена роками цієї війни”, – зазначив Чмут і додав, що “є одне “але” – за півтора місяця ЗСУ втратили більшість таких комплексів.

“На жаль, без цього ніяк. Але й наша артилерія не може працювати ефективно «як у 44-му» без корегування з неба”, – вказав він.

“25 організмів Збройних сил – батальйонів, бригад, артилерійських дивізіонів, у найближчі місяці отримають одні з найкращих безпілотних авіаційних комплексів з доступних нам. У найкращій комплектації, з пакетом навчанням (до навчання) екіпажів, із ЗІПами та розхідниками, сервісом та обслуговуванням. Артилерія — без сумніву «бог війни». А ми хочемо щоби наші «боги» працювала ефективно та знищували ворога 24/7. Адже знищений ворог – це врятовані наші захисники. 25 “Лелек” – це перший крок команди «Повернись живим» у масштабному проєкті відновлення та перезавантаження сектору безпілотної авіації Збройних сил”, – написав Чмут.

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