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У Московській області вже вдванадцяте кинули коктейль Молотова у двері військкомату

18/05/2022 12:37

У місті Щелкове Московської області в ніч на 18 травня в будівлю військкомату кинули два коктейлі Молотова.

Про це повідомляють у середу, 18 травня, телеграм-канали Baza та “Осторожно новости”.

Внаслідок підпалу постраждали два кабінети будівлі, зокрема архів комісаріату.

На місці події працюють пожежники, поліція та співробітники Слідчого комітету РФ.

Повідомляється, що зараз палія шукає поліція.

З початку вторгнення Росії в Україну це вже 12 спроб підпалу військкомату в різних регіонах РФ, зазначає Baza.

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