Росіянин спалив військкомат, щоб зірвати призов і не їхати в Україну, – ЗМІ

Скріншот із відео

У Луховицях Московської області росіянин спалив місцевий військкомат, щоб зірвати мобілізацію ЗС РФ, яку кремлівський режим проводить під виглядом “навчальних зборів”.

Відео диверсії оприлюднив Telegram-канал Basta в середу, 9 березня.

“Росіянин розфарбував ворота місцевого військкомату у кольори державного прапора України та написав: “Я не піду вбивати братів“. Після цього він переліз через паркан і закинув у вікна будівлі коктейлі Молотова, що спричинило пожежу. Таким чином молодик спробував знищити архів із особистими даними резервістів-призовників, яких можуть направити на війну в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чоловік “закликав співгромадян вчиняти такі ж активні та радикальні дії, оскільки вуличні протести не дають бажаного результату”.

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