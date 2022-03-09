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Росіянин спалив військкомат, щоб зірвати призов і не їхати в Україну, – ЗМІ

09/03/2022 14:31

У Луховицях Московської області росіянин спалив місцевий військкомат, щоб зірвати мобілізацію ЗС РФ, яку кремлівський режим проводить під виглядом “навчальних зборів”.

Відео диверсії оприлюднив Telegram-канал Basta в середу, 9 березня. 

“Росіянин розфарбував ворота місцевого військкомату у кольори державного прапора України та написав: “Я не піду вбивати братів“. Після цього він переліз через паркан і закинув у вікна будівлі коктейлі Молотова, що спричинило пожежу. Таким чином молодик спробував знищити архів із особистими даними резервістів-призовників, яких можуть направити на війну в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чоловік “закликав співгромадян вчиняти такі ж активні та радикальні дії, оскільки вуличні протести не дають бажаного результату”.

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