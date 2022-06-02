10 років ув’язнення: вирок ексзаступнику міністра Гримчаку набрав законної сили

Юрій Гримчак. Фото: RFE/RL

Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до десяти років позбавлення волі.

Його визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив пресцентр СБУ та пресслужба САП.

“Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили.

На сьогодні його скеровано для виконання.

Нагадаємо, суд визнав вказану його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 («шахрайство»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – йдеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою й СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника (брата дружини Ігоря Овдієнка) під час одержання частини хабаря в розмірі 480 тисяч доларів. За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юридичної особи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави (у сфері забудови й Міністерства культури).

Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі.

16 серпня суд у Чернігові ухвалив узяти підозрюваного в шахрайстві Гримчака під варту із заставою 6 млн грн, при цьому суд допустив помилку в імені.

Дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей. Заставу Овдієнкові визначили в розмірі 4 млн грн.

22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

13 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Гримчакові. Детективи НАБУ клопотали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Гримчака, оскільки йому нібито пропонували посаду міністра в ОРДЛО.

19 грудня Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО Юрія Гримчака до двох мільйонів гривень (із майже 6 млн), а також продовжив його тримання під вартою до 14 лютого 2020 року.

30 січня 2020 року Гримчак вийшов з-під варту під цілодобовий домашній арешт.

23 лютого 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим Гримчака і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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