“Якби робив засічки на кожного, то гвинтівка була б уся порубана”: снайпер 25 опдбр про ліквідацію росіян на фронті. ВІДЕО

Снайпери Збройних сил України успішно виконують бойові завдання щодо знищення російських окупантів.

Снайпер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади розповідає, що “якби робив засічки на кожного окупанта, то гвинтівка вся була б порубана”.

Як передає “Новинарня“, про це він розповів у відео, опублікованому пресслужбою 25-ї опдбр у середу, 1 червня.

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