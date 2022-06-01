“Якби робив засічки на кожного, то гвинтівка була б уся порубана”: снайпер 25 опдбр про ліквідацію росіян на фронті. ВІДЕО

Снайпери Збройних сил України успішно виконують бойові завдання щодо знищення російських окупантів.
Снайпер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади розповідає, що “якби робив засічки на кожного окупанта, то гвинтівка вся була б порубана”.
Як передає “Новинарня“, про це він розповів у відео, опублікованому пресслужбою 25-ї опдбр у середу, 1 червня.
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