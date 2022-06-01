Нацбанк збільшив ліміти страхових виплат за “автоцивілкою”

Нацбанк збільшив розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора в середу, 1 червня.

НБУ збільшив розміри страхових сум:

до 160 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень);

гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень); до 320 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 000 гривень).

“Збільшення страхових сум за договорами “автоцивілки” дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист.

Особливо це актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, до 80 000 гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 000 гривень) збільшили розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення “європротоколу”.

“Нагадаємо, йдеться про оформлення документів про ДТП без участі уповноважених працівників Національної поліції України.

Це дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхову виплату без необхідності виклику на місце аварії представників Національної поліції, часто залучених до оборони країни під час дії військового стану”, – йдеться у повідомленні.

Враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за “європротоколом”, Нацбанк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу.

Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика.

Розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг, кажуть в НБУ.

Також інформація про укладені електронні договори “Зелена картка” включатиметься до єдиної централізованої бази даних. Такий крок розширить обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України, пояснюють в регуляторі.

У НБУ вважають, що це дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов’язаних із маніпулюванням неповними даними.

Читайте також:

Рада схвалила конфіскацію майна громадян РФ і Білорусі