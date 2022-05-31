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Росіяни захопили частину Сєвєродонецька, ризику оточення міста немає, – Гайдай

31/05/2022 09:27

Російські окупанти захопили частину Сєвєродонецька Луганської області. Ризику оточення міста немає.

Про це вранці в вівторок, 31 травня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Тривають вуличні бої в Сєвєродонецьку, наші захисники намагаються вибити орків до околиць. Вільно почувати себе в обласному центрі можуть тільки російські трупи.

Рашисти збираються “зачищати” громаду, кидають батальйон солдатів-вбивць на навколишні села – Сиротине та Борівське, підтягують туди важку техніку. Простішими слова – збираються мародерити та замітати сліди, руйнуючи та вбиваючи мирне населення”, – сказав він.

Гайдай наголосив, що вся територія вільної Луганщини під постійними обстрілами, ворог немає успіху у Тошківці, Золотому та на Лисичанському напрямку.

“Трасу Лисичанськ-Бахмут росіяни не контролюють, але щільно обстрілюють, пересування нею – небезпечне”, – нагадав глава ЛугОВА.

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