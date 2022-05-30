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“Не стріляють, а саме валять”: екснардеп Луценко розповів про бої в районі траси Бахмут-Лисичанськ

30/05/2022 09:49

Колишній народний депутат, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко розповів, який вигляд мають бої в районі траси Бахмут-Лисичанськ, де він виконує бойові завдання.

Про це Луценко написав увечері 29 травня в фейсбуці.

  • Міномети ворога працюють майже постійно, з невеликим перервами.
  • Так само часто – бойові машини десанту БМД-4, з озброєнням калібру 100 мм.
  • Раз на день – обстріл “Піоном”. Гучно.
  • Спорадично виїжджають танки і валять (не стріляють, а саме валять) з посадки. Вихід-прихід, вихід-прихід. Бах-бах, бах-бах! Відстрілюють швидко 10-15 пострілів і тікають.
  • Раз на дві-три години – вертольоти. Рятує те, що їх, як правило, чути завчасно, є достатньо секунд, щоб сховатися. Комбінація ”гул двигунів – хвилі грому” уже звична для вуха.
  • Літаки не частіше разу на день, але де, куди і як – важко сказати, вони надто швидкі.
  • “Гради” кожну годину. Але буває по кілька годин без “градів”. “Гради” – касетні і звичайні.
  • 152-й калібр чомусь вирізнити не можу. Бачив розбиту гаубицю Д-30 на дорозі на зайнятій противником території, але більше слідів такої артилерії не знаходив.
  • Звісно, ми на це все відповідаємо, за обставинами.

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