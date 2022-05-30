Росіяни обстріляли авто, яке мало евакуювати людей із Луганщини: загинув французький журналіст

У Луганській області російські окупанти обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст Фредерік Леклер, а евакуацію довелося зупинити.
Про це в понеділок, 30 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
Ми офіційно зупиняємо евакуацію”, – йдеться в повідомленні.
Раніше цього дня Гайдай розповів, що в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли авто з волонтерами та медиками.
Як відомо, загарбники увійшли у східні околиці адміністративного центру, точаться бої.
Читайте також:
Росіяни зайшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої, – Гайдай
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!