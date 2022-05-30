Росіяни обстріляли авто, яке мало евакуювати людей із Луганщини: загинув французький журналіст

У Луганській області російські окупанти обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст Фредерік Леклер, а евакуацію довелося зупинити.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

Ми офіційно зупиняємо евакуацію”, – йдеться в повідомленні.

Раніше цього дня Гайдай розповів, що в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли авто з волонтерами та медиками.

Як відомо, загарбники увійшли у східні околиці адміністративного центру, точаться бої.

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