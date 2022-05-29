У Євросоюзі знову не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти РФ

Черговий раунд консультацій щодо шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову виявився невдалим. Нові консультації відбудуться зранку 30 травня.

Про це повідомив у твіттері кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк у неділю, 29 травня.

За його даними, йдеться не лише про ембарго на російську нафту. Є також країни, які не погоджуються із пропозицією щодо заборони громадянам РФ купувати нерухомість у ЄС.

Що стосується нафтових санкцій, то Угорщина вимагає додаткових виключень.

“Європейська правда” пише, що в неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант шостого пакету санкцій: заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу. Така пропозиція мала дати дасть більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в нафті. Це також розв’язувати проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю.

Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни.

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