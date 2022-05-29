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У Євросоюзі знову не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти РФ

29/05/2022 21:05

Черговий раунд консультацій щодо шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову виявився невдалим. Нові консультації відбудуться зранку 30 травня.

Про це повідомив у твіттері кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк у неділю, 29 травня.

За його даними, йдеться не лише про ембарго на російську нафту. Є також країни, які не погоджуються із пропозицією щодо заборони громадянам РФ купувати нерухомість у ЄС.

Що стосується нафтових санкцій, то Угорщина вимагає додаткових виключень.

“Європейська правда” пише, що в неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант шостого пакету санкцій: заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу. Така пропозиція мала дати дасть більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в нафті. Це також розв’язувати проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.
Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю.
Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни.

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