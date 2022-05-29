Німеччина за останні 9 тижнів звела до мінімуму постачання зброї Україні, – Welt

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц

Всупереч обіцянкам посилити військову підтримку України, за останні дев’ять тижнів уряд Німеччини звів її до мінімуму, практично не надавши нам зброї.

Про це у неділю, 29 травня, пише німецьке видання Welt.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц пояснював відмову постачати Україні німецькі бойові танки та бронетранспортери нібито існуванням таких домовленостей із союзниками по НАТО. Так, 19 квітня він заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і США, Канада, Велика Британія, Франція (хоча насправді США та Британія, а також Австралія й Нідерланди постачають важке озброєння в Україну).

Протягом кількох останніх тижнів Шольц запевняв, що його уряд надає підтримку Україні. Зокрема, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив: “Путін піде на серйозні переговори про мир лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну”.

Однак документи, до яких отримало доступ німецьке видання, свідчать про те, що Німеччина з кінця березня не постачала Україні навіть легкої зброї, гідної уваги.

З 30 березня до 26 травня в Україну надійшли всього дві партії зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невеликі пристрої.

Згідно з документами, в середині травня Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціальних протитанкових мін спрямованої дії.

За місяць до того було поставлено запчастини для кулеметів, “запалювачі”, детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, вибухівку.

За даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому – 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет “Стріла”.

На запит Welt речниця міноборони Німеччини повідомила: “Інформація про конкретні поставки зброї є актуальною та секретною, тому прошу вас зрозуміти, що я не можу ані надати додаткову інформацію, ані підтвердити деталі”.

Це також стосується анонсованих поставок в Україну перших 15 зенітних установок Gepard, які, ймовірно, й надалі будуть затримуватися.

Раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт сказала, що “Гепарди” не надійдуть в Україну раніше кінця липня.

За даними німецького видання, це пов’язано з підготовкою українських бійців до користування цією технікою. Зазначається, що навчання перших 45 бійців розпочнеться не раніше 13 червня і закінчиться 22 липня. Друга група солдатів розпочне навчання 18 липня і закінчить 26 серпня, тому наступні 15 “Гепардів” не будуть доставлені до кінця серпня.

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