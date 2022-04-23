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Після 2014 року Франція й Німеччина озброїли Росію на 273 млн євро в обхід санкцій

23/04/2022 22:50

Євросоюз підготував внутрішній звіт про те, як виробники продукції воєнного та подвійного призначення, що потребують урядового експортного узгодження, продовжували експорт до Росії в обхід існуючих санкцій.

Як повідомляє “Європейська правда“, цей документ опинився у розпорядженні британської The Telegraph.

Частина обладнання, яке продали Росії в обхід санкцій, використовується російськими військами під час вторгнення в Україну.

Виробники використали схему, яка була відома з 2014 року, однак яку ЄС закрив лише з початком вторгнення військ РФ до України – постачання здійснювалося за контрактами, які формально були підписані до протиправної анексії Криму, після якої ЄС запровадив ембарго для нових контрактів з армією та підприємствами оборонної сфери в РФ.

Як стверджує видання, постачання до РФ, що здійснювалося за цією схемою, включало бомби, ракети, ракети та гармати. Десять країн-членів ЄС здійснювали такий експорт. Близько 78% від загального обсягу у 350 мільйонів євро постачали німецькі та французькі фірми.

Німецькі фірми продали до Росії товарів “подвійного використання” на суму 121 мільйон євро.

Уряд ФРН стверджував, нібито їх надурили російські покупці, що запевняли у мирному використанні товарів. “Якщо були ознаки будь-якого військового використання, експортні ліцензії не надавалися”, – заявив речник міністерства економіки країни.

Франція продала для озброєння РФ найбільше – на суму 152 мільйони євро в рамках 76 експортних ліцензій. Уряд Франції дозволив продавати росіянам бомби, ракети, торпеди, а також  тепловізійні камери для більш як тисячі російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів і ударних гелікоптерів.

Італія відповідальна за постачання зброї на суму 22,5 мільйона євро,

Австрія, Болгарія та Чехія разом експортували російським силовикам товарів на 49,3 мільйона євро з 2015 по 2022 рік.

Британія продала таких товарів на 2,4 мільйона євро.

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