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Замість ікри й горілки – фото рашистських звірств: у Давосі відкрився “Дім воєнних злочинів Росії”

23/05/2022 19:04

У швейцарському Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум, у 2022 році замість традиційного “Дому Росії” в тому самому приміщенні відкрився “Дім воєнних злочинів Росії” – Russian War Crimes House.

Виставка під такою назвою складається з документальних світлин українських фотографів, які перебували в найгарячіших точках із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

“Мета проєкту — викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні обличчя й надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії”, – розповіли “Новинарні” в комунікаційній команді проєкту.

Як зауважив телеведучий Вадим Карп’як, відкриття цієї експозиції є прикладом ефективної комунікації.

“Кожного року на час економічного форуму в Давосі росіяни винаймали цю будівлю для свого традиційного Дому Росії (Russian House), де пригощали відвідувачів горілкою та ікрою.

Цього року Росії на форумі нема. І у Pinchuk Art Centre виникла пречудова ідея: орендувати це приміщення й перетворити його на виставку Дім Воєнних Злочинів Росії (Russian War Crime House).

Виставка – це фото російських звірств і спеціальна відеоінсталяція. Знаю з неофіційних джерел, що росіяни, почувши про таку українську задумку, пробували цьому всіляко перешкодити – щоб це приміщення стояло порожнім, тільки не з українськими свідченнями. Не вийшло. Все інше у них теж не вийде”, – наголосив Карп’як.

Проєкт Russian War Crimes House реалізовано за підтримки фонду Віктора Пінчука, офісу президента України, Міністерства закордонних справ, видання “Українська правда” та Української асоціації професійних фотографів.

Адреса виставки: Promenade 68, Davos.
Ознайомитися з експозицією можна також на сайті проєкту.

Контекст

Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) 2022 року зібрався “очно” вперше після початку пандемії COVID-19 у 2020-му.

Традиційно форум збирається в січні. Але на цей раз, через січневий спалах коронавірусу штаму “омікрон”, триватиме з 22 до 26 травня.

Планується, що в заходах ВЕФ візьмуть участь понад 2 тисячі людей, зокрема близько 50 світових лідерів. Серед них і президент України Володимир Зеленський, який виступив перед аудиторією форуму за допомогою інтернет-зв’язку.

При цьому вперше з початку 1990-х Давоський форум відбудеться без Росії: в березні організатори оголосили, що розривають зв’язки з російськими компаніями та чиновниками через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як зауважує Bloomberg, ізоляція Росії цього року різко контрастує з тим, як Давоський форум відреагував на вторгнення РФ у Крим та на Донбас у 2014 році. Після того офіційна присутність Росії в Давосі дещо скоротилася, проте російські олігархи, як і раніше, мали можливість приїжджати на форум і влаштовувати там грандіозні вечірки.

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