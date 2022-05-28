Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинула жінка-двірник, щонайменше шестеро поранених

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва є загиблі та щонайменше шість поранених.
Про це стало відомо вдень 28 травня.
Щонайменше дві ворожі ракети розірвалися у дворах багатоповерхівок. Пошкоджено кілька будинків. Одна людина загинула на місці. Відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб, повідомляють у Миколаївській ОВА.
Загибла – співробітниця комунального підприємства, інформує місцеве видання “НикВести” з посиланням на військову комендатуру оборони міста.
Член виконкому Катерина Стоколяс повідомила, що жінка була двірником і в момент ракетного удару прибирала двір.
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