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На Запоріжжі райвідділ поліції перейшов на бік окупантів

28/05/2022 20:40

В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області співробітники одного з відділів поліції перейшли на бік росіян, серед зрадників є учасники антитерористичної операції.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

“У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції тепер називається “народною міліцією”, бо перейшов на бік ворога. Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Цікаво, що серед зрадників є й учасники АТО”, – сказано в повідомленні ОВА.

При цьому в обласній адміністрації допускають, що окупанти могли чинити психологічний і фізичний тиск на самих поліціянтів чи членів їхніх родин.

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