На Запоріжжі райвідділ поліції перейшов на бік окупантів

В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області співробітники одного з відділів поліції перейшли на бік росіян, серед зрадників є учасники антитерористичної операції.
Про це у Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
“У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції тепер називається “народною міліцією”, бо перейшов на бік ворога. Співпрацювати з ворогом погодилися понад 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Цікаво, що серед зрадників є й учасники АТО”, – сказано в повідомленні ОВА.
При цьому в обласній адміністрації допускають, що окупанти могли чинити психологічний і фізичний тиск на самих поліціянтів чи членів їхніх родин.
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