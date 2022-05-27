США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ, – ЗМІ

Ілюстративне фото

Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку може завдати удари по території глибоко всередині РФ.

Про це з посиланням на агентство Reuters пише у четвер, 26 травня, “Українська правда”.

Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Одночасно у Вашингтоні прагнуть “досягти спільного розуміння небезпеки ескалації”.

“У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки (українцям)”, – на умовах анонімності каже американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне “розуміння” щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. “Поки ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів”, – зазначив чиновник.

Співрозмовники Reuters кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може наносити удари на кількасот кілометрів.

Цьому активно намагається перешкодити РФ.

Читайте також:

Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд