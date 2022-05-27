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США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ, – ЗМІ

27/05/2022 08:39

Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку може завдати удари по території глибоко всередині РФ.

Про це з посиланням на агентство Reuters пише у четвер, 26 травня, “Українська правда”.

Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і  тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Одночасно у Вашингтоні прагнуть “досягти спільного розуміння небезпеки ескалації”.

“У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки (українцям)”, – на умовах анонімності каже американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне “розуміння” щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. “Поки ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів”, – зазначив чиновник.

Співрозмовники Reuters  кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може наносити удари на кількасот кілометрів.

Цьому активно намагається перешкодити РФ.

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