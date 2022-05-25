Росіяни вдарили ракетами по Покровську, є поранені

Місто Покровськ на Донеччині зазнало двох ракетних ударів з боку російських загарбників, відомо про чотирьох поранених цивільних.

Про це повідомив у середу, 25 травня, керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Вранці Покровськ зазнав двох ракетних ударів. Наразі відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об’єкти”, – написав очільник області.

Він також нагадав, що у Краматорську пізно вночі снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши в ній два під’їзди. Ударною хвилею тут було пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

“Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація! Евакуація рятує життя!” – наголосив керівник області, звертаючись до тих, хто ще залишається в регіоні.

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