Home / Війна / Росіяни вдарили ракетами по Покровську, є поранені

Росіяни вдарили ракетами по Покровську, є поранені

25/05/2022 14:30
Місто Покровськ на Донеччині зазнало двох ракетних ударів з боку російських загарбників, відомо про чотирьох поранених цивільних.

Про це повідомив у середу, 25 травня, керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Вранці Покровськ зазнав двох ракетних ударів. Наразі відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об’єкти”, – написав очільник області.

Він також нагадав, що у Краматорську пізно вночі снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши в ній два під’їзди. Ударною хвилею тут було пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

“Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація! Евакуація рятує життя!” – наголосив керівник області, звертаючись до тих, хто ще залишається в регіоні.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 91 – 25.05.2022. ОНОВЛЕННЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ОГП оголосив підозру комбату танкістів та оператору-навіднику ЗС РФ за обстріл будинку в Чернігові

Українські правоохоронці повідомили про підозру в обстрілі житлового будинку в Чернігові взятим у полон російським військовослужбовцям – командиру танкового батальйону та оператору-навіднику. Про це в середу, 25 травня, повідомляє...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse