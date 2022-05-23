РФ має заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні, – Байден

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден вважає, що санкції проти Росії мають зберігатися і після ймовірного “зближення” з Україною.

На його думку, це може стримати Китай від спроби захопити Тайвань.

Про це глава Білого дому заявив у понеділок, 23 травня, на пресконференції у Токіо, передає “Європейська правда”.

“Одна з причин, чому Путін повинен заплатити високу ціну за його варварство в Україні… причина в тому, що це стосується не тільки України”, – заявив Байден.

Він сказав, що якщо після будь-якого зближення між Росією та Україною в майбутньому “санкції багато в чому не збережуться, то який сигнал це пошле Китаю про ціну спроби захопити Тайвань силою?”.

Байден також заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

Він також зазначив, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.

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