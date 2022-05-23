Home / Світ / Європа / РФ просуває фейки про “неефективні санкції” через депутата Європарламенту від Хорватії, – ЦПД

РФ просуває фейки про “неефективні санкції” через депутата Європарламенту від Хорватії, – ЦПД

23/05/2022 17:15
Російська пропаганда використовує депутата Європарламенту від Хорватії Міслава Колакушича для поширення наративу про те, що “запроваджені проти Росії санкції не зупинять війну в Україні”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

“Днями під час виступу в Європарламенті Колакушич заявив: якщо Євросоюз справді не хоче фінансувати війну, то має запровадити санкції також і проти США, що постачають зброю Україні.

Ця заява є маніпулятивною, оскільки саме Росія розв’язала війну проти українського народу та намагається загарбати чужі території”, – наголошують у ЦПД.

“Загалом Колакушич досить обережно просуває кремлівські тези в західному інформаційному просторі, не висловлюючи відверту підтримку Росії. Періодично депутат Європарламенту ретранслює меседжі РФ про “залежність ЄС від США” та дискредитує українських союзників на міжнародній арені”, – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також:
У Хорватії прем’єр Пленкович заявив, що припиняє всі контакти з проросійським президентом Мілановичем

Кулеба: РФ підготувала кампанію з дезінформації, щоб зірвати поставки зброї Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прокурор пояснив, у чому неправий адвокат Шишимаріна, та чи будуть притягнуті до суду подільники вбивці

Державний обвинувач з Офісу генпрокурора України повністю задоволений вироком російському сержанту Вадиму Шишимаріну, якого засудили до довічного ув’язнення через вбивство цивільного на Сумщині, оскільки він відповідає пропозиції сторони обвинувачення щодо міри...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse