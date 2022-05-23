РФ просуває фейки про “неефективні санкції” через депутата Європарламенту від Хорватії, – ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
“Днями під час виступу в Європарламенті Колакушич заявив: якщо Євросоюз справді не хоче фінансувати війну, то має запровадити санкції також і проти США, що постачають зброю Україні.
Ця заява є маніпулятивною, оскільки саме Росія розв’язала війну проти українського народу та намагається загарбати чужі території”, – наголошують у ЦПД.
“Загалом Колакушич досить обережно просуває кремлівські тези в західному інформаційному просторі, не висловлюючи відверту підтримку Росії. Періодично депутат Європарламенту ретранслює меседжі РФ про “залежність ЄС від США” та дискредитує українських союзників на міжнародній арені”, – зазначають у Центрі протидії дезінформації.
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