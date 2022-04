Кулеба: РФ підготувала кампанію з дезінформації, щоб зірвати поставки зброї Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні ЗМІ та політиків не піддаватися на російські кампанію з дезінформації про Україну, спрямовану на зрив поставок зброї нашій країні.

Про це він написав у твіттері вранці в понеділок, 11 квітня.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022