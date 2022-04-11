Кулеба: РФ підготувала кампанію з дезінформації, щоб зірвати поставки зброї Україні

Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні ЗМІ та політиків не піддаватися на російські кампанію з дезінформації про Україну, спрямовану на зрив поставок зброї нашій країні.

Про це він написав у твіттері вранці в понеділок, 11 квітня.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

“Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб зірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарями з дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому”, – написав урядовець.

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