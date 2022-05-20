​У Чорному морі стоять 2 ворожі кораблі з 16 крилатими ракетами типу “Калібр”, – МОУ

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В акваторії Чорного моря перебувають два кораблі зі сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в п’ятницю, 20 травня.

За його словами, ворожі кораблі в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку, а також надають вогневу підтримку окупаційним військам на приморському напрямку.

Водночас корабельні угруповання продовжують блокаду цивільного судноплавства.

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