Фінляндія перейшла до офіційної подачі заявки на вступ до НАТО

Прем'єр-міністр і президент Фінляндії Санна Марін і Саулі Нііністе виступили на пресконференції в Президентському палаці в Гельсінки. Фото: Yle

Президент та прем’єр-міністр Фінляндії оголосили, що Фінляндія подає заявку про приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це вони заявили на спеціально скликаній пресконференції в неділю, 15 травня.

Президент Саулі Нііністе зробив офіційне оголошення про це фінською, шведською та англійською мовами.

“Це історичний день”, – заявив президент, якого цитує фінське видання Yle.

Воно зазначає, що сьогодні о 17:00 весь уряд країни скріпить відповідний документ, а в понеділок його розгляне парламент Фінляндії.

Також на пресконференції виступили міністр оборони і міністр закордонних справ Фінляндії, яка саме повернулася із зустрічі з колегами – очільниками МЗС усіх держав Альянсу. Після цієї зустрічі в НАТО заявили, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане.

Після позитивного рішення парламенту Фінляндії президент і уряд країни мають запустити процес подання заявки, яка буде передана до офісу НАТО, ймовірно, вже у вівторок.

Саулі Нііністе на прес-конференції визнав, що це рішення змінить відносини Росії та Фінляндії.

Очільниця уряду Санна Марін додала, що це рішення посилить безпеку Фінляндії, а також спільну безпеку Альянсу. “Це рішення також посилить Євросоюз, чий голос у НАТО буде потужнішим”, – заявила вона.

Нагадаємо, після Другої світової війни Фінляндія була нейтральною країною.

Росіяни на початку вторгнення в Україну вимагали “фінляндизації” – відмови від вступу України до НАТО. Натомість агресивна політика Кремля призвела до того, що сама Фінляндія відмовилася від “фінляндизації”.

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