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Країни НАТО мають негайно надати Україні артилерію, – Трасс після зустрічі в Берліні

15/05/2022 15:42

Країни НАТО домовилися продовжувати підтримувати Україну, щоб допомогти їй витіснити російські війська. При цьому союзники негайно мають надати артилерію для ЗСУ.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає ВВС.

“Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні. Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід”, – наголосила Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні в неділю, 15 травня.

Вона також зазначила, що НАТО має дотримуватися політики відкритих дверей.

“Політика відкритих дверей НАТО має важливе значення, і якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ, зрозуміло, що вони зміцнять Альянс і європейську безпеку в цілому”, – сказала Трасс.

Як відомо, засідання НАТО – “Берлінський формат” – є новим неформальним “інтерактивним” раундом переговорів 30 членів Альянсу. Німеччина вперше приймає міністрів. Це третя щорічна зустріч очільників МЗС країн НАТО.
У центрі обговорення – загарбницька війна РФ проти України.
Напередодні до 30 міністрів долучилися як спеціальні гості колеги зі Швеції та Фінляндії, які поінформували про те, як просувається в них процес підготовки до вступу в НАТО.
Ще однією темою неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО є “Стратегічна концепція” НАТО. Після Північноатлантичного договору ця концепція є найважливішим базовим документом Альянсу. Вона має бути ухвалена на наступному саміті глав держав і урядів НАТО у Мадриді в червні, передає “Укрінформ“.

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