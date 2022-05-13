В Україні запустили сайт “Окупант” із даними військовополонених росіян

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В Україні запрацював сайт “Окупант” із даними військовополонених росіян.

Про це в п’ятницю, 13 травня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Сервісом зможуть користуватися громадяни РФ для отримання інформації про стан і місцеперебування своїх рідних, що потрапили до українського полону, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, за допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міністерства оборони.

Сайт доступний за посиланням.

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