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Окупанти перекинули на Зміїний ракетні комплекси “Тор-М2” і “Панцир”, – розвідка

13/05/2022 19:17

Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони “Панцир” і “Тор-М2”.

Про це в ефірі телемарафону в п’ятницю, 13 травня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони “Панцир” і “Тор-М2″, а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави”, – цитує Скібіцького агентство УНІАН.

“Однозначна наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний – це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї північно-західної частини Чорномор’я”, – сказав представник ГУР Міноборони.

Скібіцький наголосив, що не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати своє обладнання для контролю. Він підкреслив, що ідеологічно для них присутність на острові – це додаткова можливість контролювати територію України.

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