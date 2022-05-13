Maxar показав, як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного. ФОТО

Супутниковий знімок від Maxar Technology зафіксував, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.
Про це інформує CNN у п’ятницю, 13 травня.
Зазначається, що два клуби диму було видно біля російського десантного корабля класу Serna в Чорному морі, ідентифікованого Maxar.
Судно, схоже, робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду.
Як корабель затонув, невідомо, однак речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу Raptor.
Братчук також заявив, що українські військові знищили російський гелікоптер на острові. Оперативне командування “Південь” оприлюднило відео, на якому видно, як у неділю ракетою знищено гелікоптер.
CNN повідомляє, що протягом останніх тижнів українці неодноразово і успішно знищували російські війська і техніку на острові.
Братчук заявив напередодні, що російський корабель підтримки “Всеволод Бобров” горить і його буксирують до Севастополя з району острова Зміїний. Проте цього корабля не видно на знімку.
“Поки що Росія не підтвердила втрату жодного із згаданих кораблів”, – вказує CNN.
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