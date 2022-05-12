В районі Зміїного ЗСУ підбили російське судно “Всеволод Бобров”, – ОВА

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У районі острова Зміїний у Чорному морі українські військові моряки підбили російське судно “Всеволод Бобров”.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні у четвер, 12 травня.

“Завдяки діям наших моряків спалахнуло судно тилового забезпечення “Всеволод Бобров” – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Інформація вимагає уточнення. Але те, що йому дали Змієбаєв там, в районі острова Зміїний, це правда”, – наголосив Братчук.

Також він сказав, що сподівається на подальші здобутки з ім’ям “Змієбаївки”.

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