Воїн 79 одшбр зі стрілецької зброї збив російський БПЛА комплексу “Леєр”. ФОТО

Розвідник із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному з напрямків фронту збив ворожий безпілотник комплексу радіоелектронної боротьби “Леєр”.
Про це вранці в п’ятницю, 13 травня, інформує пресслужба 79-ї одшбр.
“Військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї збив безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби “Леєр”, який призначений для придушення GSM-зв‘язку”, – йдеться в повідомленні.
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